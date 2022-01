A súlyos járványhelyzet miatt változik a hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása. Hétfőtől csak akkor fogadják az ügyfeleket, ha először bejelentkeznek a 62/530-110-es vagy a 62/ 530-111-es telefonszámon. Az anyakönyvi hivatalt a 62/ 530-136-os telefonszámon lehet elérni.

Komolyan érintette a megyei cégeket is a világjárvány.

Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara honlapján megjelent interjúban elmondta, a cégek megtanultak együtt élni a pandémiával, de a hatása bizonyos területeken brutális. Szerinte a vendéglátás, idegenforgalom kapta a legnagyobb ütéseket, de a közszféra jellegű szolgáltatásokat is keményen érintette a járványhelyzet.

A termelőcégeknél már önmagában a rendelkezések betartásának is ára van, az óvintézkedéseknek meg pláne, főleg ahol termelés leállítása forgott vagy még ma is forog kockán.

Az biztos, hogy a legtöbb cég nem tud optimálisan dolgozni.

Pedig éppen most kellene a termelékenység növelésével a legtöbbet foglalkozni, nemcsak azért, hogy ki tudják termelni a magasabb bérszínvonalat, hanem mert ki tudja, meddig lesz ennyire kedvező pályázati környezet, mint most. Márpedig akkor is működőképesnek, fejlődésre és fejlesztésre képesnek kell lennie egy vállalkozásnak, amikor nem lesznek vagy csak szűkösen állnak rendelkezésre pályázati források.

63 489 főre nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma csütörtökre Csongrád-Csanád megyében.

Egy nap alatt 766 fertőzöttet találtak. Ma és még szombaton is tart az oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon.