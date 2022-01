Változatos programokkal indítja az évet a Művelődési Központ és Városi Galéria, a közönséget előadás és színházi est is várja.

– Januárban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programjaink a leghangsúlyosabbak: január 15-én a bokrosi Művelődési Házban lesz vendégünk Földes László, Hobó, aki egy nagyon szép Ady-estet hoz a közönségnek. Ezt követően a Faludy György Irodalmi Műhely készül egy kultúranapi összeállítással, 18-án a Művelődési Központban mutatják be „Szárnypróbálgatók 2022” című antológiájukat. Színházi estet is kínálunk a közönségnek, 21-én a Csűr Broadway Társulat 3 rövidebb darabot mutat be nálunk – számolt be Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria vezetője.

Január 22-én kiállításmegnyitóval ünneplik a Magyar Kultúra Napját: 17 órakor a Művészet határok nélkül kiállítássorozat gyűjteményét láthatják majd az érdeklődők.

– Ebben az évben megpróbálunk – természetesen a hagyományos rendezvényeinket megtartva – új elemeket is hozni, amivel megújítjuk a programsorozatot, a rendezvények sorát. Az év végén elmaradt Alföld Néptáncegyüttes karácsonyi gáláját is pótolni fogjuk, ez a produkció lesz a 42. Csongrádi Napok nyitánya – közölte az intézményvezető. Víkor Katalin hozzátette, egy országos népművészeti fesztivál megrendezését is tervezik, a tervek szerint júniusban hoznák a városba a népzene, néptánc és tárgyalkotás hazai fesztiválját.