Rendkívül népszerű a tramtrain a hódmezővásárhelyiek, al­győiek és szegediek körében is. A megállókban mindig vannak felszállók, sőt, akadnak olyan járatok, amelyeken nemhogy ülőhelyet, de állóhelyet is alig lehet találni. Most, a járatsűrítéssel ezen a téren javult a helyzet.

A szakemberek hangsúlyozzák, az áprilisig tartó időszak próbaidőnek számít, az esetleges hibákat addig kijavítják. Az elmúlt hetekben hibákból akadt bőven. Január elején szinte mindennap adódott valamilyen probléma, az is előfordult, hogy egy nap több esemény zavarta meg a közlekedést. December 30. és január 12. között kétszer történt baleset, amelyekben a tramtrainszerelvények is megrongálódtak. Mindkét esetben a személygépjárművek vezetői okozták a balesetet. Négyszer járműhibáról számolt be a MÁVINFORM, nyolcszor pedig váltóhiba miatt akadt meg a vasútvillamos közlekedése az év elején, egy alkalommal pedig a felsővezeték szakadt le, az okozott fennakadást.

– Műszaki problémák sajnos adódnak, de azért van a próbaidőszak, hogy most jöjjenek elő ezek a gyermekbetegségek, ne pedig akkor, amikor már teljes menetidővel közlekedik a tramtrain. Ilyen vasút nem volt még Magyarországon, de Kelet-Európában sem. A gyártónak még akadnak beállítási feladatai, főként a futóművek esetében, annak érdekében, hogy a járművek a nagyvasúti pályán 100 kilométer/órás sebességgel közlekedhessenek – magyarázta Mucsi László, a projekt tanácsadója.

A váltóhibákkal kapcsolatban Mucsi László megjegyezte, ezek új váltók, Európában gyártott termékek. A hibák túlnyomó többsége garanciá­lis. A projekt tanácsadójától megtudtuk, Szegeden arra panaszkodnak a lakók, hogy hangosan nyílnak és záródnak a tramtrain ajtói. Ezt jelezték a MÁV-Startnak és a Stadlernek, a problémát orvosolják.

A jelenlegi tervek szerint április közepétől jár majd a tramtrain a végleges menetrend szerint.

Friss: Hétfő éjjel kisiklott a tramtrain Szegeden.