Amikor decemberben Kübekháza polgármesterével beszélgettünk egy évértékelő interjú keretében, Molnár Róbert arról is beszélt a 2022-es tervek kapcsán: a januárban megnyíló TOP-os keretből próbálnak meg forrást szerezni a Rózsa és a Zsák utca csapadékvíz-elvezetésének megoldására.

Tavaszra megújítják a Kossuth utcát, ami nagyon megsüllyedt a csatornaberuházás után – ez 35 milliós költséggel jár. További pályázati forrásokat keresnek útfelújításokra és járdaépítésre – hosszú szakaszokat kellene rendbe hozni. Mint ahogy a polgármesteri hírlevélből is megtudhatták a falu lakói, 110 millió forint értékben nyújtottak be pályázatot januárban a Rózsa és a Zsák utca felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére.

– Január eleje óta 11 pályázatot készített és nyújtott be önkormányzatunk mintegy 247 millió forint értékben – tudatta Molnár Róbert. A csapadékvíz-elvezetés mellett pályáztak a polgárőrség számára autóvásárlásra 6,9 millió forint értékben, és 1,9 millió forintot próbálnak megpályázni a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő sportkör rendezvényei­re. Az Árpád utca Hunyadi és Mátyás utca közötti szakaszának felújítására és biztonságosabbá tételére 38,6 millió forintra nyújtottak be pályázatot, az Egészségügyi Centrum tetőzetének cseréjére 12,2 millió forint, a Sportcentrum és Klubház tetőzetének cseréjére és energetikai rekonstrukciójára 13,3 millió forint értékben. A közös önkormányzati hivatal jobb épületszárnyának teljes felújítása is esedékes, erre 38,9 millió forintot igényeltek pályázati úton.

Játszótérfejlesztésre 5,3 millió forintot pályáztak meg, 9,6 milliót pedig a Petőfi téren hiányzó járdaszakaszok felújítására. Pályáztak még másfél millió forint értékben a Szent Mihály-kápolnába új kétszemélyes halotthűtő vásárlására, és 9,3 millióért szereznének be olyan eszközöket, amelyek az önkormányzat kommunális feladatait segítik. Ilyenek például az elektromos fűnyírók, elektromos kaszák, mulcsozó fűnyíró adapter, rézsűkasza, szárzúzó, gödör- és oszlopfúró berendezés, akkumulátorok, illetve egyéb kiegészítők.

Egy tavaly sikeresen elnyert, Belügyminisztérium által kiírt pályázat eredményeképpen fejezik be pár héten belül a polgármesteri hivatal tetőzetének javítását és cseréjét is, 32 millió forintból.