A 2018 februárjában férjével Balástyára költöző Katona Szonja láncfűrészes fafaragónak, szobrászművésznek a közelmúltban újabb két köztéri szobrát avatták fel, az egyiket Szögligeten, a másikat Kisszálláson. Az előbbi településen már a harmadikat, és megrendelték a negyediket, amelyről csak annyit árult el, hogy az is állatot formáz majd.

A tölgyből faragott szobrok tavaly decemberre készültek el: Szögligetre 2,3 méteres, hozzávetőleg 1,5 tonnás medve­alak került, míg Kisszállásnak Trianon-emlékművet csinált. A medveszobor arra emlékeztet, hogy Kázmér korábban rettegésben tartotta Szádvár és Szögliget lakosságát, róla legendák keringtek, mert a hegységbe telepítettek közül a legerősebb barnamedve volt. A kisszállási Trianon-szobor három részre tagolódik.

A pár Balástyára települése óta megszületett kislányuk, Boróka, március végére várják második gyermeküket, ezért Szonja a következő hónapokban – érthetően – kevesebb megrendelésnek tehet majd eleget. Újabban egyébként kerá­miával és fémöntéssel, elsősorban alumínium felhasználásával, azon belül is a viaszveszejtéses technikával dolgozik. Egyedi motoralkatrészeket, dekorációkat készít, de tervezi alumínium- vagy bronzszobrok, domborművek öntését is, a fa most kicsit háttérbe szorult.