Hat helyszínen korszerűsítették a Szegedi Közlekedési Társaság több épületét is, a projektet csütörtökön zárták le a Pulcz utcai villamostelephelyen. A teljes beruházás több mint 500 millió forintba került, amiből 400-at európai uniós pályázaton nyert a közlekedési cég, az önkormányzat pedig 80 millió forint önrésszel szállt bele a projektbe.

Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy kicserélték a trolibuszmosó, illetve -javító csarnoknál az oldalfalak üvegburkolatát és az elöregedett fém-üveg nyílászárókat, az épületek teleszkópkapuit, valamint a lapostetők szigetelését, valamint korszerűbb lett a fűtési rendszer is.

Mostanra a Pulcz utcai villamosremízben is végeztek a munkával, ami hasonló volt a többi helyszínéhez. Itt is rendbe tették a műhelyépületet, amin leszigetelték a tetőt és a homlokzatot is, valamit kicserélték az ablakokat és az ajtókat. Gyakorlatilag ugyanez történt a raktárral közös tartózkodóban is.

Az SZKT Pulz utcai telephelyének energetikai fejlesztése befejeződött. Képen: Majó Petri Zoltán igazgató sajtótájékoztatója. Fotó: Frank Yvette (FY), Délmagyarország

Az igazgató arra emlékeztetett, hogy korábban Tarjánban és Makkosházán a végállomásokon végezték el ugyanezeket a munkákat. Napelemeket telepítettek, a kazánokat pedig hőszivattyús fűtőrendszerre cserélték.

Majó-Petri Zoltán bízik abban, hogy a mostani uniós költségvetési ciklusban is tudnak hasonlókra pályázni, és fejleszteni a környezetbarát, takarékos tömegközlekedést. Elmondta azt is, hogy a rendszer alkalmassá tehető arra, hogy a napelemekből nyert áramot ne az áramszolgáltató rendszerébe töltsék fel, hanem a szegedi villamosokat működtessék vele.