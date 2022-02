Egy szilvafa még ma is áll az akkori kertből. Az intézményt 1938. május 24-én adták át. Az eltelt 84 évben csak az állagmegóvásra volt lehetőség, korszerűsítésre nem. 2020-ban a falu pályázatot nyert az intézmény teljeskörű felújításra. A tetőn már új cserepek vannak, most elkészült a belső felújítás is.

Tavasszal pedig külsőleg is megszépül az óvoda. Az átadáson Vágó Miklós polgármester és Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes mondott beszédet. Az ünnepségen részt vett Páli Annuska néni is, az intézmény egyik első óvodása, aki 89 éves és Budapestről érkezett a jeles eseményre.