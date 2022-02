Idén az enyhe tél miatt hamarabb érkezik az allergiaszezon. Hamarabb kezdenek virágozni a fák, és akik allergiások, azoknál ez tüneteket fog okozni, ezért érdemes felkészülni erre az időszakra – mondta a helyi televízió műsorában Bari Eszter.

A gyermekorvos szerint ezzel az egyik probléma, hogy a tünetek, így az orrfolyás, kö­högés, orrdugulás, gyakorlatilag megegyeznek a vírusfertőzéses tünetekkel. A doktornő szerint a különbség például az, hogy az allergia nem jár együtt például lázzal vagy hőemelkedéssel.

A koronavírus omikron variánsának visszaszorulásával az influenzaaktivitás jelentősen megnőtt – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket tizenegy területen – a fővárosban, továbbá Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megyében – diagnosztizáltak.

Két éve észlelték az első ko­­ronavírusos esetet Romániá­ban, azóta 2 millió 724 ezer 480 Covid19-es megbetegedést diagnosztizáltak, és a kór 63 ezer 294 ember életét követelte a 19,18 millió lakosú országban – írta az MTI.

A hivatalos adatok táblázatából az olvasható ki, hogy a járvány ötödik hulláma Romániában is leszálló ágban van. Február nyolcadika óta csökken a hétnapi esetszám, két hete a kórházba utalt koronavírusos betegek és az intenzív terápián kezelt súlyos esetek száma is csökken, egy hete pedig már az elhalálozások hétnapi száma is napról napra kevesebb.

Az elmúlt hét napban 35 százalékkal kevesebb esetet jegyeztek, mint a korábbi hét napban, és a halálos áldozatok hétnapi száma is 13 százalékkal kevesebb volt a korábbinál.

Márciusban is folytatódik az oltási akció. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön és pénteken délután 2 és 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között regisztráció nélkül fel lehet venni a soron következő koronavírus elleni vakcinákat.