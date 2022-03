Nagyszabású turisztikai fejlesztés készül a megyében, ebből pedig Csanytelek is profitálni szeretne: a településen fut majd keresztül az a kerékpárút, ami Szegedről indulva a Tömörkény melletti Csaj-tóhoz, illetve Csongrád felé vezet. A faluban több beruházás is készül, ami a biciklis turizmusban rejlő lehetőségeket szeretné kiaknázni.

Csanyteleknek is esélyt jelenthet a kitörésre a Csaj-tó ökoturisztikai fejlesztése. A Kiskunsági Nemzeti Park Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetéhez tartozó, rendkívül gazdag madárvilággal rendelkező tórendszer megújítására csaknem 850 millió forintot szán a kormányzat. Az összegből a természeti értékeket bemutató, aktív és ökoturisztikai attrakciót hoznak létre, aminek része többek között a tavak körül futó vasúthálózat felújítása is, amin kézihajtánnyal közlekedhetnek majd a turisták. A fejlesztéshez kapcsolódik a megyei kerékpárút-hálózat további bővítése is, a Szegedről Ópusztaszerig futó utat Baks és Csanytelek érintésével vinnék tovább Tömörkényig, Felgyő felé pedig az útvonal csatlakozna a Csongrádig tartó kerékpárúthoz.

– Ragaszkodtunk hozzá, hogy a készülő kerékpárút keresztülhaladjon a falun. Nekünk ez egy „aranyút”, amire turisztikai szempontból is építenünk kell – szögezte le Erhard Gyula. Mint a település polgármestere elmondta, Csanyteleken több turisztikai célú beruházást is terveznek: a Tiszán egy csónakleeresztőt építenek, valamint magánberuházásként egy kishajókikötő is készül, ehhez közel pedig egy állatsimogatót és pihenőhelyet alakítanak ki a gáton az Eurovelo kerékpárút mellett.

– Úgy gondolkodunk, hogy mire elkészül a kerékpárút, minél több olyan dolog legyen a faluban, amiért érdemes megállni. Sikerült felújítani a templomunkat, a parókia renoválása is készül, emellett szeretnénk kialakítani egy falumúzeumot, benne a helyi művészek kiállítóterével, illetve egy informatikai múzeumot is létrehozunk – mondta a polgármester.