A mintagazdaságban van szőlő, gyümölcsös, fóliaház, üvegház és állattartó egység is, felszerelésére az elmúlt években közel 100 millió forintot fordítottak. Célja az, hogy a diákok a gyakorlatban is elsajátíthassák, miként működik egy családi gazdaság. Ráadásul az intézmény vezetősége igyekszik mindenben a lehető legkorszerűbb megoldásokat alkalmazni. Beszámoltunk például arról, hogy geotermikus fűtési rendszert alakítottak ki, illetve napelemeket szereltek fel, de arról is, hogy drónokat használtak a földmunkák koordinálásához.

A látogatók most megfigyelhették, a diákok miként dolgoznak a nem egyszer bonyolult munkagépekkel, de bepillantást nyerhettek a kis gazdaság mindennapjaiba – véletlenül egy borjú születését is nyomon követhették. Az igazi újdonság most az úgynevezett akvapónia-rendszer bemutatása volt, amelyben halak és növények élnek szimbiózisban. Nagy méretű konténer kádakról van szó, amelyekben plexicsöveken át áramoltatják a halak vizét, a növények pedig föld nélkül nevelkednek – a víz így folyamatosan tisztul, a növények pedig tápanyaghoz jutnak. A rendszert már összeállították, halak azonban egyelőre nincsenek benne.

A bemutatók célja egyrészt az, hogy népszerűsítsék az iskola képzéseit, másrészt hogy az itteni végzős diákok munkát találjanak. Horváth Zoltán igazgató a Délmagyarországnak elmondta, ezúttal is sok agrárvállalkozó jött el szerte a megyéből, sőt néhányan a megyehatáron túlról is, hogy a legügyesebb kezű diákoknak szerződést ajánljanak. Érdekes azonban – jegyezte meg – hogy a makói gazdák valamiért nem érdeklődnek.

A látogatók számtalan érdekességet láthattak a hétvégi Boronapikniken. Fotó: Galamb József Mezőgazdasági Technikum/Naszradi András