Hiánypótló fejlesztés készült el a Felsőpárton, a református egyházközség által építtetett intézmény elkészültével egy több évtizedes probléma oldódik meg Szentesen. A városban ugyanis jelenleg egy magánbölcsőde mellett mindössze egyetlen önkormányzati bölcsőde működik, ott pedig általában maximális a kihasználtság. A város az elmúlt években többször is szeretett volna változtatni a helyzeten, de nem találtak megfelelő pályázatot, 2016-ban pedig a katolikus egyházzal közösen benyújtott pályázatuk nem kapott támogatást.

A most elkészülő beruházás az Európai Unió és a hazai költségvetés 400 millió forintos támogatásából valósulhatott meg a településfejlesztési operatív program keretében. A munkák során egy új, három csoportszobával és a kapcsolódó helyiségekkel, kert kialakításával tervezett épület és intézmény készült el a Bercsényi utcában. Mint Kanász-Nagy Gábor projektmenedzsertől megtudtuk, az épület korszerű kialakítással, energiahatékony módon valósult meg, figyelembe véve az akadálymentes környezet kialakítását is. A projektmenedzser hozzátette, a beruházás tartalmazni fogja továbbá az oktató-nevelő munkához szükséges eszközök, berendezések beszerzését is, ezek várhatóan még idén júliusig megvalósulnak.

– Az épület földszintjén harminchat gyerek elhelyezését tudják biztosítani. A kert és a játszóudvar kialakítása is megtörtént, emellett melegítőkonyhát is építettek – egészítette ki Kanász-Nagy Gábor.



A projekt során a Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség a bölcsődei szolgáltatás nyújtásával bővíti a jelenlegi tevékenységeit. Az új bölcsődével a kor igényeinek megfelelő modern és gazdaságosan működtethető infrastruktúra készült el.