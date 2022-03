Az egyházmegye önkéntesei minden szükséges intézkedést megtesznek a fegyveres harcok elől menekülő családok lelki és fizikai jólétének érdekében. A megérkezéskor Covid-teszten és egészségügyi állapotfelmérésen esnek át, a kismamáknak terhesgondozást biztosítanak. A szálláson orvos és egészségügyi személyzet is tartózkodik.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász jogi segítséget is nyújt az Ukrajnából érkezőknek: tolmács és jogász is rendelkezésükre áll. Emellett az önkéntesek kapcsolatban állnak a konzulátusokkal, a kormányhivatal és az idegenrendészet munkatársaival a hazájukat elhagyni kényszerülők hivatalos ügyeinek intézése, rendezése érdekében.

A komfortos szálláshelyen a családokat külön szobákban helyezik el, napi négyszeri, teljes körű étkezést és vitaminokat kapnak. A rászorulók lelki támogatásáról is gondoskodnak a segélyszervezet önkéntesei: pszichológus mellett, teológusok, hitoktatók és szerzetesek is beszélgetnek velük, segítve a háború okozta trauma feldolgozását. A gyermekek számára játszósarkot biztosítanak, önkéntesek foglalkoznak velük. A napi program részét képezi közös imádság is.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász önkéntesei abban is segítenek, hogy azok a családtagok, akik már régóta Magyarországon dolgoznak, eljussanak munkahelyükre.

Az egyházmegye karitásza tematikus adománygyűjtést szervezett, ezeket az adományokat a vendégek rendelkezésére bocsájtották. Többek között bébi- és kisgyermek ruhákat, pelenkát, nedves törlőkendőt, meleg holmikat, higiéniai- és tisztálkodószereket kaptak.

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász komoly felajánlásokat kapott a Szegedi Tudományegyetemtől, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivataltól, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatótól, a Karitáció Alapítványtól, az ÁGOTA Alapítványtól és a L.É. T. Egyesülettől. A cégek, szervezetek mellett családoktól is érkeztek adományok a háború elől hazánkba menekülteknek.

A Magyarországra érkezett, Szeged mellett tartózkodó, több mint 30 kárpátaljai család megsegítésére továbbra is várja a felajánlásokat az egyházmegye segélyszervezete. A hazájukat, otthonaikat hátra hagyó családok számára a pénzbeli adományokon kívül szívesen fogadnak meleg felnőtt és gyermek ruházatot, tartós élelmiszert, készételt, konzervet, bébiételt, gyümölcsöt, gyümölcslevet, édességet, tisztálkodószereket, pelenkát, ágyneműt, takarót, törülközőket.

Az adományokat a karitász szegedi, a Csongor tér 12. szám alatt működő központi irodájában adhatják le a segítő szándékú emberek. Kérdéseikkel, felajánlásaikkal kapcsolatos hívásaikat a szervezet két munkatársa: Ancsa-Molnár Hajnalka a 06 20 828-9972-es, és Szabó Orsolya Anna a 06 30 510-1774-es telefonszámon várja.

A segíteni szándékozók pénzbeli felajánlásokat is tehetnek: a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász 11735005-20392886-00000000 számlaszámára utalhatnak. A közleménybe kérjük, tüntessék fel „a kárpátaljai családok megsegítésére”.