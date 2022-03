Ahogy a napokban végigsétáltunk a makói Nagyér csatorna fedetlen szakasza mellett, enyhén ugyan, de most is éreztük a vízből kipárolgó kellemetlen szagot. A közelben lakók azt mondták, amikor enyhébb, tavasziasabb az idő, már most is erősebb a bűz. Ez egyrészt a termálvíz miatt van, ami a kórház felől és a közeli kertekből folyik bele, másrészt a bomló növényzettől. A víz tetején mostanra megint felgyülemlett az alga, a parton újra nő a nád és szemét is van beledobálva – igaz, kevesebb, mint régebben.

A Nagyér csatorna kórházon túli, Liliom utcai szakasza most sem nyújt szép látványt. Fotó: Szabó Imre

A csatorna gondját eddig kotrással igyekeztek enyhíteni. Erre az elmúlt években több alkalommal került sor, és átmenetileg valóban javított a helyzeten: gyorsabb lett a víz lefolyása, enyhült a szaghatás. A legutóbbi testületi ülésen már egy új megoldás is szóba került. E szerint a csatorna 1040 méteres nyitott városon belüli szakasza mederbélelést kapna. Hogy pontosan mikor és mennyiből, egyelőre még nem tudni, ahogyan megtervezve sincs még a bélelés.

A körzet önkormányzati képviselője, Gáspár Sándor értékeli ugyan a jó szándékot az önkormányzat részéről, de kétkedik azzal kapcsolatban, hogy ez valóban teljes körű megoldást jelentene. – Én továbbra is azt gondolom, le kellene fedni – mondta a Délmagyarország érdeklődésére. Ezt a megoldást egyébként a környéken élők is szorgalmazták – néhány éve megírtuk, 80 aláírással nyomatékosított petícióban kérték ezt. Akkor ez mintegy 50 millió forintba került volna – azóta nyilván még drágább lenne.