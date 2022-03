Helyi közélet 7 órája

Márciustól Szeged is epesavmérési vizsgálati hely lett

Akár koraszüléshez vagy a gyermek elvesztéséhez is vezethet a terhességi kolesztázis, ezért nagyon fontos, hogy időben észleljék a várandósnál a problémát. Ebben az epesavmérés segít a szakembereknek, amely reneszánszát éli most, már Szegeden is végeznek ilyen vizsgálatot március óta.

Földesi Imre: Kevesebb lehet a koraszülés az epesavmérés visszavezetése által. Fotó: Frank Yvette

Március másodikától epesavmérési hely lett a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, amely főként a várandósok számára fontos, hiszen a terhességi ko­lesztázis (epepangás) szempontjából ez a legfontosabb la­borvizsgálat. A betegség egyik legjellegzetesebb tünete a csillapíthatatlan viszketés, és akár a magzat elvesztéséhez vagy koraszüléshez is vezethet a kolesztázis. A vizsgálat során éhgyomri vérvétel történik, a levett vért pedig az SZTE SZAKK Laboratóriumi Medicina Intézetbe továbbítják, ahol automaták segítségével történnek a mérések.

Az intézet vezetője, Földesi Imre lapunknak elmondta, a vizsgálatokat tavaly december óta végzik, hiszen volt egy tanulási időszaka a szakembereknek, mert ez a vizsgálat újdonságnak számít, ugyanis nagyon régóta nem alkalmazták, a kódrendszerből is kivitték, senki sem kért epesav-meghatározást. Hivatalosan március 2. óta végzik a vizsgálatot, amelynek visszavezetését Ladjánszki Bernadett jogász kezdeményezte az egész országban, miután ő éppen e miatt a betegség miatt veszítette el kisbabáját.

Földesi Imre megjegyezte, bár ritka betegségnek nevezik a terhességi kolesztázist, Európában a várandósok egy százalékát érinti, de 100 nőből egyet érint, és mivel emberi életekről van szó, nem volt kérdés számukra, hogy csatlakoznak, és a jövőben ők is végzik az epesavmérést.

Azt, hogy szüksége van-e a kismamának erre a vizsgálatra, a szakorvos dönti el, ugyanakkor ha viszketés jelentkezik a várandósnál, akkor mindenképp jeleznie kell az orvosának, hiszen ez a tünet már hetekkel azelőtt megjelenik, hogy az enzimek emelkedni kezdenének. A szakember közölte, két-három méréssel megállapítható, hogy fennáll-e a betegség a várandósnál, és ha igen, akkor azt gyorsan és hatékonyan kezelni tudják gyógyszerrel.

Kérdésünkre elárulta, eddig 10-15 kismama járt vizsgálaton, közülük egy olyannál diagnosztizálták a betegséget, akinek már korábban is voltak májfunkciós gondjai, viszont mivel időben észlelték nála a problémát, így kezelni tudták, mostanra helyreálltak az értékei. Földesi Imre megjegyezte, a nőgyógyászat mel­­lett a gyermekgyógyászat és a gasztroenterológia is igénybe veheti szükség esetén az epesavmérés lehetőségét.



