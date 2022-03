Olivér igazi kis vagány, akire azt mondanánk, a szeme se áll jól, huncut gyerek. Laci a korához képest komoly fiú, zakóban jött iskolába a beszélgetés miatt.

– Elsős koromban tanultam meg olvasni – mondta az első osztályos Olivér, aki A csizmadia disznója című háromszéki magyar népmesét adta elő a mesemondó versenyen.

Olivér hallás után tanulta meg a művet, tanárával titkos jelekkel készültek, azokkal segítette, amikor elakadt. Az Agóra vezetője, Orbán Hedvig külön ki is emelte a tanár-diák közti sikeres együttműködést. Az eleven kisfiú szeret olvasni, de mint felkészítő tanára és osztályfőnöke, Rapcsákné Polyák Andrea mondta, az általa ismert betűk mennyisége még erősen behatárolja olvasási képességeit. Olivér azt mondta, szeret olvasni, mindent elolvas, amit tud, a reklámokat is, és Szegeden a feliratokat, például azt, hogy Árkád.

Laci negyedikes, ő Nógrádi Gábor Segítség, ember! című művéből az ideges húsvéti nyúlról szóló részt mondta el.

– Nem volt annyira nehéz, sőt inkább könnyű – mondta. Most a Harry Potter-sorozatot olvassa, a harmadik kötetnél tart.

– Laci különleges gyerek, olyan, mint egy előző századból itt maradt úriember, tisztelettudó. Annyira szerencsés, hogy a memóriája szivacshoz hasonló, második-­harmadik olvasásra megtanul­­ta a szöveget. Az osztályban is előadta, ott is nagy sikere volt. Olyan gyerek, aki nyomás alatt teljesít jobban. Máskor olyan dolgokat is megtanul, amiket nem is kellene – magyarázta a nagyobbik fiú felkészítő tanára, Kovács Éva.