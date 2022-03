– Ott segítünk, ahol tudunk, de fontos, hogy ott segítsünk leginkább, ahol arra szükség is van. Az elmúlt hét elején egyeztettem az ukrán-magyar határon fekvő települések polgármestereivel: megtudtam, hogy rengeteg felajánlás érkezik hozzájuk, de vannak olyan típusú adományok, mint a női tisztálkodási felszerelések, gyermekpelenkák, alapvető élelmiszerek, vagy az ásványvíz, amik nagyon gyorsan elfogynak, de például ruhaneműkből vagy játékokból annyira sok van, hogy ez az ottani önkormányzatokat is már valamilyen módon megterheli – mondta el Szabó Zoltán. Szentes polgármestere hozzátette, a városban is folyamatosan gyűlnek a felajánlások, március 10-én hajnalban 4-6 teherautónyi adomány indul útnak Kárpátaljára

A városvezető elmondta, bár a menedékkérőket koordináló hivatalos szervek Csongrád-Csanád megyét még nem jelölték ki befogadóként, Szentesen már vannak ukrajnai menekültek: a város egyik legnagyobb foglalkoztatójánál, a Hungerit Zrt-nél több mint kétszáz ukrán állampolgár dolgozik, az ő családtagjaik, rokonaik érkeztek ide. Jelenleg negyvenketten jöttek Szentesre, de a város felkészült arra is, hogy akár kétszáz menekültet is el tudjon helyezni, ha szükség van rá – hangsúlyozta Szabó Zoltán.

– Ebben a helyzetben nemcsak a testnek kell segíteni, hanem a léleknek is, ezért a Koszta József Múzeum a kultúra eszközeivel szeretne segíteni a menekülteknek – mondta el Irsai Farkas László, az intézmény igazgatója. A Szentesre érkező menekültek ingyenesen látogathatják a Koszta József Múzeum kiállítóhelyeit, a gyerekeknek pedig kézműves és egyéb múzeumi foglalkozásokat szerveznek majd heti két alkalommal az intézmény múzeumpedagógusai.