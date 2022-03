A legutóbbi testületi ülésen is téma volt a Jobbik botrányos csongrádi lakossági fóruma. Az előadáson Jakab Péter, a Jobbik elnöke és Tóth Péter, a párt megyei vezetője többször is becsmérlően nyilatkozott a csongrádiakról, ezt pedig napirend előtti felszólalásában Murányi László képviselő, majd Bedő Tamás polgármester is szóvá tette.

Nem akartam olyan személyeket minősíteni, akik eddig ide még nem hoztak semmit, de könnyen vihetnek. Ez a baloldal olyan messze került tőlem, mint Jakab Péter a nemzettudattól – fogalmazott Bedő Tamás. A polgármester kiemelte, a mostani ciklus a rendszerváltás óta az első, hogy nem elvonnak valamit a várostól, hanem ide kerül, mint a Dél-Alföldi Agrárszakképzési Centrum, vagy a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatás Központ.

A városvezető ezt követően a városba érkező forrásokról számolt be, valamint a tervezés alatt álló beruházásokról tájékoztatott.

Olyan lehetőség áll előttünk, amely gyökeresen változtatja meg a város összképét. Engem és a testületet egyaránt az vezérel, hogy minél több fejlesztési forrást tudjunk idehozni – szögezte le Bedő Tamás.

Ezt követően a volt Szeviép-telep értékesítéséről is döntött a képviselő-testület, a területet nettó 130 millió forintért kínálja az önkormányzat. A betontelep helyén turisztikai fejlesztést szeretnének megvalósítani, a jövőbeni nyertes pályázónak négy éven belül létre kell hoznia egy ilyen jellegű beruházást a területen. A képviselők abban is egyetértettek, hogy csak olyan ajánlatot fogadnak el az ingatlanért, amely egyezik az önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel.