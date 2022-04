Mint annak idején megírtuk, Balogh Lotti 2018. július 4-én született, teljesen egészségesen. A szülés problémamentes volt és az első nyolc hónapban szépen fejlődött a kislány, mozgásfejlődése azonban a forgásnál megállt. Kiderült, hogy izomgyengeségben szenved. Hogy ennek mi az oka, az a rengeteg vizsgálat ellenére mind a mai napig nem derült ki. Az viszont igen, hogy Lotti fejleszthető.

Ennek érdekében, mint szintén beszámoltunk róla, széles körű összefogás bontakozott ki: a családot olvasóink közül is nagyon sokan segítették adományaikkal. A cél az volt, hogy a kislány részt vehessen a solymári Borsóház Nemzetközi Intenzív Terápiás Központ egyéni rehabilitációs kezelésén, ahol személyre szabottan, külön a számára tervezett segédeszközökkel tudják fejleszteni.

Már csak motiváció kell

Lotti ennek hatására, mint a napokban meggyőződtünk róla, rengeteget fejlődött. A tavaly januárban kezdődött intenzív terápia keretében napi két órán át foglalkoztak vele: tornáztatták, mászással, állással, sétával erősítették, igyekeztek javítani a koordinációját, a kondícióját, erősítették az izomzatát, ezenkívül kapott többek között masszázst és szenzoros terápiát is. Ennek köszönhetően az értelmi képességei szépen kifejlődtek, fel tud állni, megerősödtek az izmai, járásképes, csupán a motivációja hiányzik ehhez – mondta az édesanya, Baloghné Döme Ágnes.

A kezdeti nehézségek után most már nagyon együttműködő, nem sír, nem hisztizik – tette hozzá. A kezelés első szakasza most ért véget.

Folytatják a terápiát

Az anya azt mondta, Lotti szeptemberben óvodás lesz. Szerinte jót tesz neki majd a közösség. Az étkezést például korábban kizárólag gyomorszondával oldották meg – most már eszik is, és elképzelhető, hogy a gyerektársaság a járásra is ösztönözni fogja.

A szakemberek egyértelműen nem mondták ki, hogy fog-e járni vagy sem, de azt mondják, jó úton jár – így az édesanya.

Egy fizetésből nehéz

Ezért aztán szeretnék folytatni az eddigi terápiát, ami viszont további költségekkel jár. Az édesanya folyamatosan a kislánnyal foglalkozik, emellett dolgozni ő nem tud, csak az apa, Csaba. Abban bíznak, hogy küzdelmükhöz további segítséget kapnak és a kezelések meghozzák a várva várt áttörést. Aki segíteni szeretne, vagy követné a kislány sorsának alakulását, a Lotti léptei nevű Facebook-oldalon keresztül léphet kapcsolatba a családdal.

