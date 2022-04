A rekonstrukciót, amely a gazdák és az önkormányzat együttműködésével jöhetett létre, folytatni akarják. Mintegy 230 millió forintra pályáztak, hogy a második ütem, az út elejének és végének a megújítása is megvalósuljon – tudtuk meg Búza Zsolt polgármestertől.

Az anyagot benyújtottuk, a hiánypótlást is megcsináltuk a külterületi utas pályázatnál, az elbírálásra várunk, és minél hamarabb szeretnénk hozzákezdeni a munkához. A támogatásra, az út teljes felújítására korábban ígéretet tett Farkas Sándor is – közölte a falu első embere. Felelevenítette, hogy az elmúlt évben azért volt szükség alternatív technológiára, mert amíg a beruházás kezdésére vártak, jelentősen megemelkedtek a költségek, ezúttal azonban a hagyományos aszfaltos technológiát al­­kalmazzák majd a Levelényi út elején és végén.

Amennyiben megvalósul, nemcsak az önkormányzati vagyon gyarapodik, ezzel segítünk a környékben érintett gazdáknak, őstermelőknek, mezőgazdasági vállalkozóknak, hogy jobb körülmények között juthassanak el földjeikre, parcelláikhoz, és közben a rossz út ne verje szét a gépeiket, berendezéseiket – jegyezte meg Búza Zsolt.



Azzal folytatta, hogy Bakson a társadalom egészéről gondoskodni szeretnének, és ebbe beletartozik a vállalkozói szféra is. Ha sikerül a tervezett felújítás, és elkészül a kiszélesítés, utána a tulajdonképpen gyűjtőútként használt mezőgazdasági út alkalmas lesz a biztonságos közlekedésre.