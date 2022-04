Mint azt a Bordányi Hírek nyomán megírtuk, az Egérház Alapítvány sikeresen pályázott az általa működtetett közösségi szálláshely, a BordányHostel felújítására, amely a Vadgesztenye étterem tetőterében található. A több mint négyszáz négyzetméteres padlástérben hét, saját fürdőszobával ellátott helyiséget alakítottak ki.

A 4 és 5 ágyas szobákban egyszerre összesen 32 vendéget tudnak elszállásolni. Az európai uniós LEADER-forrásnak köszönhetően a szálláshely felújítása mellett az épület ud­varában egy rekreációs teret is kialakítanak, valamint egy rendezvénysátort is vesznek. A szálláshelyen a hónap elején kezdték meg a klímák telepítését, ezt követően a napelemek felszerelése, illetve a belső festése következik. A tervek szerint a hostelt működtető alapítvány további, saját forrás felhasználásával cseréli majd a matracokat, az új arculathoz igazítva a textíliákat, ágyneműket, törölközőket is.

A település központjában ki­­alakított hostel nagy népszerűségnek örvend, ideális na­­gyobb rendezvények, képzések, találkozók lebonyolítására is, de számos alkalommal szállnak itt meg átutazó turisták, a település eseményeire érkezők, vagy éppen a lakodalmas násznép távolból érkező tagjai is.