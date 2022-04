Közfoglalkoztatotti pályázatban korábban a temetői utakat, úthálózatot bővítették és látták el szilárd burkolattal, ezt a fejlesztést – szintén a közfoglalkoztatási programban – folytatni szeretnék, mert fontos, hogy a lakosok kulturált körülmények között jussanak el szeretteik nyughelyéhez és emlékezhessenek rájuk. A Magyar Falu programban – mint beszámoltunk róla – felújították a ravatalozót, kicserélték a nyílászárókat, és kívülről rendbe hozták az épületet.

Most 2,1 millió forintos nyertes pályázatnak köszönhetően urnafalat létesítünk, a munkák már zajlanak, és valószínűleg a jövő héten, vagyis nagyhétre elkészül. Húsvétra szeretnénk átadni, a tervek szerint Antal Imre plébános szenteli fel. Egyébként azt tapasztaltuk, megnövekedett az urnás temetés iránti érdeklődés a koporsóssal szemben, és ezeket az igényeket is ki akarjuk elégíteni – közölte a faluvezető. Még elmondta, hogy a temetőben már van egy 15 férőhelyes urnafal, és az új is annyi lesz, illetve ezzel a beruházással párhuzamosan kegytárgyakat szereznek be, és felújítják, kicserélik a ravatalozóban a drapériát.

A fejlesztés ezzel nem ér véget: 5 millió forintos pályázatot nyújtottunk be, szintén a Magyar Falu programban, aminek keretében újabb urnafalat alakítanánk ki, valamint digitális térképet készítenénk a sírkertről, ezzel modernizálva, digitalizálva a nyilvántartást – árulta el Búza Zsolt.