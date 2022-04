A "Láttad-e már a zenét?" mottójú alkotópályázatot, amelyhez koncertsorozat is társul, először 8 éve hirdették meg – mondta el az egyik ötletgazda, Nadobán Zsuzsanna tanárnő, mesterpedagógus a képek értékelése előtt. A munkában kolléganője, Ruff Mária segítette.

Ezúttal négy megyéből: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek pályamunkák, összesen több mint 950. A felhívásban a gyerekektől ezúttal azt kérték, legalább A2-es vagy A3-as méretben, és ne ceruzával dolgozzanak. A pályaműveket értékelő csapatnak tagja volt még Cakó Ferenc grafikusművész és Mazzag István festőművész, Kisapáti Ivett restaurátor, szobrászművész, illetve Borkáné Dudás Mónika, a Makói Általános Iskola igazgatója és a tankerület részéről Báthoryné Licska Anikó szakmai vezető.

Szentpéteri Csilla elmondta, tavaly, a járvány idején nagyon sok feketével festett, komor hangulatú alkotás érkezett be, most viszont élénkek a színek, kirobbanó életörömöt sugároznak az alkotások. A résztvevők oklevél helyett hasznos és értékes ajándékokat kapnak a támogatók jóvoltából – a legügyesebbek tavaly például rajzasztalhoz jutottak. A koncerttel és kiállítással egybekötött eredményhirdetés, amelynek a végén tortát is kapnak a gyerekek, májusban lesz.