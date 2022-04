Sok panaszt kapott a kiszombori önkormányzat arra, hogy a falu központjában nagy a forgalom, ugyanakkor nehézkes a parkolás – ismerte el a falu polgármestere, Szirbik Imre. Mint magunk is meg­győződtünk róla, az út szélén várakozásra alkalmas helyek nincsenek szilárd burkolattal ellátva, különösen esős időben gond itt megállni.



A sokéves probléma megoldása idén várható, a község ugyanis januárban pályázatot nyújtott be parkolók kialakítására, és nyert is 144 millió forintot. Az összegből várhatóan 35 új parkolót létesítenek, függően attól, hogy a szakemberek milyen felfestést javasolnak. Ezek közül a legtöbbet a Szegedi utcában alakítják ki, de két másik helyszínen is lesznek új parkolók. A Móricz Zsigmond utcában lévő iskola melletti terület lesz az egyik ilyen helyszín. Itt olyan szűk az út, hogy az építkezés előtt előbb az árkot kell lefedni, ami természetesen megdrágítja a beruházást. A másik kijelölt hely pedig a bölcsőde lesz, ahol a mostani zúzottköves parkolókat váltják fel az új térkövesek.



Szirbik Imre azt mondta a Délmagyarországnak, hogy miután lezajlik az ilyenkor szokásos közbeszerzési eljárás, a győztes kivitelező nyomban munkához láthat, és reményeik szerint még idén végez is vele. – Az idő sürget. Szeretnénk, ha a kivitelezés minél hamarabb elkészülne, mert az építőanyagok folyamatosan drágulnak, és minden késlekedés komoly anyagi veszteséget jelent – mondta a falu első embere, aki emlékeztetett rá: sokat takarítottak meg például azon, hogy a faluközpontban zajló járdaépítéshez már jó előre beszerezték az építőanyagokat.