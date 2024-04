Május 1-én egész napos programot szerveznek Eperjesen. Felelevenítik a régi majálisokhoz kapcsolódó életérzést, kiemelt figyelmet fordítanak a hungarikumok és a helyi értékek bemutatásra. Minden korosztálynak készülnek programmal. Délelőtt felvonulást szerveznek, amelyre várják a helyi gazdálkodókat is, hogy traktorral és lovaskocsival csatlakozzanak a menethez. A gyerekeknek népi- és hungarikum játszóházat szerveznek. Ebédvásárlási lehetőséggel, hungarikum ételekkel is kedveskednek a kilátogatóknak. Délben jó ebédhez szól majd a nóta a Kabai Zenekarral. Délután pedig táncos-zenés-énekes folklórműsor vár az eperjesiekre. Zenél a Talléros Együttes, táncolnak a Szentesi Jövőnkért Néptáncegyüttes tagjai. Kiemelt szerepet kap a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Eperjesi Kéknefelejcs Népdalkör is.