Már az érkezésekor sokan várták, hogy helyben intézhessék el ügyeiket.

Kormányhivatalunk 2017 óta rendelkezik a kormányablakbusszal, ami tulajdonképpen társa a kőépületekben található kormányhivataloknak. Az országban jelenleg 311 kormányablak üzemel. Ezekben az integrált ügyfélszolgálati irodákban több mint 2500 különböző ügytípusban lehet ügyeket intézni – mondta a derekegyházi sajtótájékoztatón Juhász Tünde kormánymegbízott. Azért készíttettek 2017-ben, az országban elsőként egy saját kormányablakbuszt, mert a kistelepüléseken élőknek nagy segítség, ha helybe viszik a szolgáltatásokat.

A kormányablakbusz a hatodik szezonját kezdi, az elmúlt öt év azt igazolta, hogy valóban nagy szükség van erre a szolgáltatásra. A mozgó kormányablak 858 alkalommal állt meg Csongrád-Csanád megye különböző településein. A fő szabály szerint oda megyünk, ahol nincs kőépületben lévő kormányablak, de szívesen segítünk szociális intézményeknek is, például jó néhány alkalommal kerestünk fel idősek otthonát, de a nyári időszakban fesztiválokra, kulturális és egyéb tematikájú rendezvényekre, falunapokra is kitelepülünk. A hét második felében az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon is jelen leszünk

– említette meg Juhász Tünde, akitől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt 5 évben a kormányablakbuszban több mint 18 ezer ügyet intéztek.

A kormánymegbízott felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy a pandémia időszakában, 2020. március 11-től bevezetett kedvezmény, hogy a lejárt személyi okmányokat tovább lehetett használni, június 30-án lejár. Az okmányok újítását a minden nap más kistelepülésen megálló kormányablakbuszban is lehet intézni.