Két év kihagyás után idén ismét megszervezték a Kö7 nevű programsorozatot. A Középiskolások Hete keretében péntekig minden nap más helyszínen, más tematikájú ingyenes programokra várják az érdeklődőket. Kispál-Podrácz Gyöngyi szervező lapunknak elmondta, a rendezvény célja egyrészt, hogy a különböző középiskolákba járó fiatalok megismerjék egymást, másrészt az, hogy aki szeretne bemutatkozni a nagyközönség előtt, itt megtehesse.

A Belvárosi Moziban hétfőn tartott megnyitó után kedden társasjáték délutánt szerveztek a D2 Ifjúsági Központban. Szerdán robotika foglalkozásra várják az érdeklődőket 16 és 18 óra között a Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtár klubjába, ahol kreatív, játékos építést követően grafikus programozást alkalmazva életre keltik a robotokat. Ugyanitt lehet találkozni Pilcz Rolanddal, az YKX képregénysorozat készítőjével is.

A csütörtöki nap lesz a legmozgalmasabb: az Ortutay Kollégiumba szervezett kavalkádon lesz Hungarikum Játszóház, Capoeira bemutató és workshop, ötórai tea a Somogyi-könyvtárral, papírfonás, interaktív játékok, Just Dance, illetve új frizurát is lehet vágatni a SZSZC Móravárosi Szakképző Iskola fodrász tanulóival. A rendezvénysorozat pénteken az IH Rendezvényközpontban koncertekkel zárul, illetve ott választják meg Szeged legmenőbb tanárát is. A jelöltekre mától lehet szavazni a Kö7 Facebook-oldalán.