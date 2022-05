Digitális konzultációt indít a bordányi ifjúsági önkormányzat annak érdekében, hogy minél több fiatal véleményét ismerhessék meg. Mint megírtuk, sikeresen lezajlott az április 29-én megtartott Pizzázz a polgikkal elnevezésű rendezvény, amelyet a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat szervezett együttműködve a pécsváradi Fiatalok a részvételért egyesülettel.

A Bordányi Ifjúsági Információs Pontban rendezett eseményen huszonheten vettek részt, akiktől számos témakörben sikerült hasznos véleményeket begyűjteni. Megosztották véleményüket a gyermek- és ifjúsági napról – ahová számos fellépőt is javasoltak –, és észrevételt tettek a faluban fejlesztendő dolgokról, beszélgettek arról, mitől is lenne jobb itt élni. Számos ötletet fogalmaztak meg akkor, amikor az egyik asztalnál azt a mondatot kellett befejezniük, hogy minek a hatására mozdulnának ki otthonról. Arra a kérdésre, hogy szerintük miért is jó a bordányi fiataloknak, olyan válaszok érkeztek például, hogy itt befogadó a község, vagy éppen fejlett a település. Szerintük azért rossz, mert például nincs elég okoskuka a településen, hiányolnak egy palánkos műfüves focipályát, de volt olyan is, aki az ivókutak mennyiségét kevesellte.

Akik nem tudtak részt venni az eseményen, az interneten hozzászólhatnak, véleményezhetik az anyagot, aminek linkjét a bordany.com oldalon az eseményről szóló hírben találhatják.