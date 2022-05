Simonné Sinkó Erika polgármester a Délmagyarországnak azt mondta, elképzeléseik szerint 150 férőhelyes rendezvényházat alakítanának ki, benne korhű berendezéssel, illetve szálláshelyeket; ez utóbbiból a szemközti egykori óvodában is létrehoznának néhányat. Az elkészült látványtervek szerint az épület teljes egészében a Návay-korszak hangulatát, stílusát idézné meg.

A falu je­lentős bevételre számít abból, hogy ezt bérbe adja családi és céges rendezvények céljára, de természetesen a község saját rendezvényeit is ott tartanák meg. Az épülettel együtt szeretnék helyreállítani a kúriához tartozó, jelenleg elhanyagolt ősparkot is, amelyen keresztül át lehet sétálni a nevezetes erődtemplomhoz.

A beruházás mindennel együtt nagyjából 1 milliárd fo­­rintba kerülne. Mint megtudtuk, a pénzt egy román–magyar uniós pályázatból re­­mélik előteremteni rá. A pá­­lyázati anyagot már be is nyújtották, elbírálása ősszel várható. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, Óföldeák va­­lóságos ékszerdoboz lehet, hi­­szen a kúriát leszámítva az apró falu minden nevezetességét és fontos középületét sikerült már felújítani. Így komoly idegenforgalmi célpont is lehet néhány év múlva.