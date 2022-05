A kompközlekedés újraindítására az kínál reménysugárt, hogy Maroslelén keresztül – mint tapasztalni lehet – egyre élénkebb a kerékpáros turistaforgalom. Ennek jeleit a Makó és Vásárhely közti, a falut is érintő kerékpárút átadása óta érezni, de nyilvánvaló, hogy az érdeklődés más irányokban is meglenne. Szeged-Tápé és Maroslele között évek óta nem jár komp a Tiszán. Ezt az erre járó biciklisek mellett a leleiek is sajnálják – mondta a község polgármestere, Drimba Tibor.



Az ötlet, hogy újra lehetne indítani a kompjáratot, egy Csongrádon, a közelmúltban megrendezett ökoturisztikai konferencián jutott a faluveze­­tő eszébe. Az elképzelés megvalósítását segítené, hogy Drimbát már a tavalyi év végén megkereste egy vállalkozó az­­zal, hogy látna fantáziát az átkelőhely üzemeltetésében. A polgármester úgy gondolja, ha a gépjárműforgalom számára nem is, de a gyalogos- és a kerékpáros közlekedésnek érdemes lenne újból beindítani a kompot. Persze az időjáráshoz igazodva, nagyjából májustól októberig. Az induláshoz természetesen szükség lenne az Ószegedi út Maroslelétől az átkelőhelyig tartó szakaszának felújítására is, de a kereke­zők számára ez viszonylag olcsón megoldható lenne: csak aszfaltréteget kellene húzni rá mintegy 10 kilométer hosszan.



Drimba az ötlettel most – támogatást kérve – megkeresi a megyei közgyűlés vezetését, illetve a vállalkozót, aki ta­valy decemberben jelentkezett nála. A térség parlamenti képviselőjével, Lázár Jánossal már beszélt a tervről, akinek tetszett az elképzelés.

Mi, marosleleiek minden olyan fejlesztésnek örülünk, amely a turizmust élénkíti, mert ezzel mindenki jól jár. Ha a komp újraindul, az egyúttal egy új kerékpáros túraútvonalat is jelent majd – mondta a polgármester.