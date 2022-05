Útfelújítás tábla fogadja most a Ruzsára érkezőket minden irányból. Folyamatosan újulnak meg a Homokhátság útjai. Mint megírtuk, csütörtökön még Üllés határában dolgoztak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, de pénteken már Ruzsán kezdték a munkát. Hétfőn az Öttömösi úton dolgoztak, marták fel az útburkolatot.

Folyamatos fejlesztések

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő korábban azt mondta lapunknak, hogy elkötelezett a térség fejlődése, illetve a Homokhátságon élők életminőségének javítása érdekében, és ahogy a kampányában is ígérte, mivel az itt élők életminőségét jelentősen befolyásolja az utak állapota, minden olyan fejlesztést támogatni fog, amely a Homokhátság úthálózatát fejleszti.

Fotó: Kuklis István

A következő időszakban a Homokhátság több települését érintő útszakasz is megújul – jelentette be közösségi oldalán Mihálffy. Üllés külterületi útjának fejlesztése, illetve a Forráskút–Balástya és a Zákányszék–Bordány közötti szakasz fejlesztése is a hamarosan megvalósuló beruházások listáján szerepel.

Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere a kedvünkért biciklire pattant, hogy megmutassa nekünk a helyszínt, ahol a munkagépek dolgoznak.

Négycentis kopóréteg

Elmondta, hogy a Magyar falu program keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útrekonstrukciót végez a településen a Szegedi, Üllési, Pusztamér­gesi, Öttömösi úton a falutábla és a központ között. A felújítás részeként négy centiméter aszfalt kopóréteggel fedik le a teljes úttestet.

A munkálatok elkezdődtek, és nagyjából két hetet vesznek igénybe. Az aszfaltozás napján az érintett szakaszokon forgalomelterelés, valamint az ott található ingatlanokból ki- és behajtási tilalom várható. Nemcsak a faluban található utak, hanem a külterületi útszakaszok felújítását is tervezi a ruzsai önkormányzat. Amint lehetőség adódik erre, ezek az utak sem maradnak ki a fejlesztések sorából.

Hétfőn az Öttömösi és a Pusztamérgesi úton kezdtek dolgozni a településtábláig. Kedden a Szegedi úti öreg iskolától az Üllési út végéig jobb oldalon, szerdán az Üllési út végétől a Szegedi úti öreg iskoláig jobb oldalon dolgoznak majd.

Közérzetjavító beruházás

Két éve újítottak fel a Szegedi úton egy egy kilométeres szakaszt külterületen, és már akkor jeleztük a Közútnak, hogy belterületen folytassák a munkát. Kérésünk most meghallgatásra talált. Nagy örömünkre szolgál a beruházás, mert úgy gondolom, az útminőség helyreállítása nemcsak a településképet, hanem az ott élők általános közérzetét is javítja

– mondta a polgármester.