Vajháton a lakosság kérésére elkészült a gázellátás gerincvezetéke, amire eddig 3 ingatlan csatlakozott.

A lakosság azt kérte, hogy járjak közben a Volánnál, hogy sűrűbben álljanak meg a buszok a településrésznél. Vannak ugyanis olyan napszakok, amikor a buszok csak elsuhannak Vajhát előtt, ez például a hétvégi délelőttöket és délutánokat érinti, valamint a hétköznap délutánok bizonyos időságját. Egyeztetést kezdeményezek az autóbusz társasággal

– tudtuk meg Benkő Zsolttól. A vajhátiak egy másik kérése is a közlekedéshez kapcsolódik.

Korábban 30 kilométer/órás sebességkorlátozó tábla volt érvényben a településrészre vezető úton, ami mára megszűnt. Benkő Zsolt az önkormányzatnál kezdeményezi a táblák újbóli kihelyezését.

Amióta a Hód-Mezőgazda Zrt. felújíttatta az utat, azóta a járművek nagyobb sebességgel közlekednek.

Azt is kérték a lakosok, ezt jelezzem a rendőrség felé is, hogy alkalmanként a jelenlétükkel is ösztönözzék lassabb tempóra az autósokat. A 47-es kereszteződésénél az út kissé megsüllyedt, ezt is jelzem majd az illetékesek felé. Megvizsgáljuk a belvízelvezetés helyzetét is, mert ugyan most szárazság van, de esős időben problémát okoz a lehulló csapadék Vajháton. A településrész egyik telke rendkívül elhanyagolt, hatalmas rajta a gaz, ami zavarja a helyiek életét. Az önkormányzattól kérem, hogy szólítsák fel a tulajdonost a terület rendtentartására

– mondta Benkő Zsolt.