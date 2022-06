Nemcsak kegyeleti okokból fontos a régi városi köztemető rehabilitálása: a munkák során a Tari László Múzeum munkatársai is olyan leletekre bukkantak, amiket érdemes megőrizni az utókornak.

Az „öregtemető” megtisztításával lehetővé vált számunkra a napvilágra került síremlékek dokumentálása. Amit lehetett, lefotóztunk a temetőben, ami nem volt hiába, mert különleges sírok tárultak fel. Volt olyan, ahol a sírkőre vésték, hogy az elhunyt nagyon szerette a virágokat, így körülbelül tíz virágnevet meg is örökítettek verses formában a síremlékén. Volt olyan sír is, amely a laikus szem számára első látásra jellegtelen, de helytörténeti értékkel bír: egy egyszerű parasztasszony síremlékét találtuk meg, akinek a férje, Szántai Kiss Lajos készített egy önéletírást, és abból rekonstruálható az asszony élettörténete és a halálának a körülményei. Most ez a sír is megvan végre

– számolt be az előkerült sírkövekről Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató. Mint hozzátette, az előkerült síremlékek azért is jelentősek, mert közülük nagyon sok a helybeli Kacziba cementgyáros terméke.

A múzeumban őrzik tovább a fiatalon elhunyt lány síremlékét. Fotó: Tari László Múzeum

Az egyik érdekes sírkövet azonban nemcsak lefotózták a múzeum szakemberei, hanem be is vitték a közgyűjteménybe.

Fotózás közben egy meseszép angyalra bukkantunk, ami egy 17 éves, betegségben elhunyt leány sírján pihent. Nagyon feltűnő volt, különleges, sajnáltuk volna otthagyni. A múzeum alapfeladatai közé tartozik, hogy az ilyen helyzetekben gyorsan reagáljon, és megóvja az ilyen értékeket, ezért felkutattam a lány családját. Az ő beleegyezésükkel elhoztuk a síremléket, és bemenekítettük az angyalt a múzeum­­ba, így a fiatal lány emlékét intézményünk őrzi tovább

– részletezte az „angyalmentést” a néprajzkutató.

Mint megtudtuk, a múzeum munkatársai azt is tervezik, hogy a lakosságot is bevonják a dokumentálásba, így akinek van ideje és kedve, fotózza le a sírköveket a régi temetőben, és küldje el a képeket a múzeumnak archiválásra.