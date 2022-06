Azt maga az alpolgármester is elismerte, a fűvágás Vásárhely városüzemeltetésének neuralgikus pontja. Erről a hivatalos Facebook-oldalán írt, illetve arról is, hogy több mint 200 milliót spóroltak a városnak a fűnyírás átszervezésével. Ezek szerint az előző években nagy pazarlás folyhatott ezen a területen úgy, hogy rendszeresen nagy fű és gaz uralta a várost.

Saját erő mellett mindig vállalkozókat vett igénybe a város a munkához, amelynek óriási költsége volt. Tavaly a gépparkot újítottuk fel, új eszközöket vásároltunk, de nem jött a várt eredmény. Még most is fülemben cseng néhány vezető kifogása, miszerint azért nem lehet jobb az eredmény, mert nincs pénz és ember a feladatra – írta az alpolgármester. Ezért alakították át a fűnyírási rendszert. Az alpolgármester véleménye, hogy az eddigi 25 helyett elég lesz 12-13 fő a fűnyíráshoz. A felszabaduló létszámot más területen foglalkoztatják tovább.

Lemondtuk az idei közbeszerzést, amely eddig minden évben vállalkozók révén biztosította, saját erő mellett a város területén a fűnyírást. Megtakarítottunk 130 millió forintot. A korábban megkötött 15 milliós keretszerződésből csak négymilliót hívtunk le, 11 milliót megtakarítottunk. Lemondtuk a tram-train nyomvonalán a zöldterület fenntartására kiírt pályázatunkat is, melyre havi kilencmillió forintos ajánlat érkezett. Ezt átcsoportosítással, saját erőből oldjuk meg, amivel idén újabb 72 milliót takarítottunk meg – írta.

Benkő Zsolt önkormányzati képviselő nemrég a közgyűlésen is szóvá tette a közterületek állapotát.

Örülünk, ha végre rendben lesz a város – mondta.

Felhívta a figyelmet, az, hogy most nincs akkora fű, az az időjárásnak is köszönhető. Fontos, hogy a 12 ember mellé legalább ugyanennyit át tudjanak csoportosítani szükség esetén, ha jön egy csapadékosabb időszak, mert akkor 12 ember, bármennyit is dolgozik, nem fogja győzni.