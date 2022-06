Legalább 8 órát ült a vonaton egy szegedi általános iskola 113 diákja, amikor Budapestről mentek hazafelé egy osztálykirándulásról pénteken - tudtuk meg az RTL Klub híradójából. A normális menetidő ezen a vonalon mindössze két óra lett volna. Ugyanígy járt egy kecskeméti osztály is, ők 7 órát töltöttek a vonaton. A MÁV szerint a pénteki vihar több helyen fákat döntött a sínekre és a felsővezetékekre, és órákig tartott a helyreállítás, ez okozta a késést. Elmondásuk szerint osztottak ásványvizet az utasoknak, a késésről pedig a vonaton, a pályaudvarokon és az interneten is tájékoztattak.

A kecskeméti iskola egyik tanára az RTL Klubnak elmondta: már a fővárosi pályaudvaron több mint két órát ültek a vonaton, Üllőn is majd egy órát vártak. Hajnali kettő körül értek Kecskemétre - a legtöbb tanuló jól viselte, de volt, aki sírt és pánikba esett az egyik kísérő felnőtt szerint, aki arról is beszélt, hogy a nagy melegben a vizet is be kellett osztani. Arról csakugyan tájékoztatta őket a MÁV, hogy a vihar miatt késnek, de ennél több információt nem kaptak.