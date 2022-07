A Partfürdőn most húsz olyan férfi és nő tud kikapcsolódni, akiket más ilyen jellegű programon nem vállalnak be a szervezők.

Egy epilepsziás vagy egy olyan ember, akinek értelmi képességei mellett például a látása, hallása is sérült, netán éppen autisztikus, Down-kóros, még a speciális táborokban sem tud nyaralni. Mi viszont 1996 óta több héten keresztül ilyen embereknek is élményeket biztosítunk – mondta el lapunknak Takács Kata, az alapítvány elnöke. Hozzátette, idén 4 vagy 5 táboruk lesz, a mostani a második.

Mindig hatalmas a túljelentkezés, ezért az a cél, hogy mindenki legalább egy táboron részt vehessen – mondta.

Ezen a héten főleg az Agyagos utcai intézményből táboroznak náluk, de vannak, akik családból érkeztek és olyanok is, akik az ország másik végéből. Az egyik apartmanház kétágyas szobáiban vannak elszállásolva, innen indulnak minden nap programokra.

Megyünk a mórahalmi fürdőbe, lesz kutyaterápia, illetve itt helyben, a Partfürdőn is lehet strandolni, ha jobb lesz az idő. Ezen felül vannak kézműves foglalkozások is, és minden este zenés bulit tartunk – sorolta Takács Kata. Az egyik táborozó pedig rögtön kiegészítette a felsorolást. Tegnap voltunk halászlevezni is. Nagyon finom volt – mesélte lelkesen.