Mint arról korábban már beszámoltunk, az idei World Robot Olympiad nemzeti döntőjében két dobogós helyet is szerzett a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Nem ez volt azonban az egyetlen megyei siker a neves megmérettetésen: a Zákányszéki Általános Iskola és Művészeti Iskola diákjai szintén éremmel tértek haza Győrből. A Kermitek nevű kétfős csapat Elementary kategóriában lett második.

Az iskola idén harmadjára indított csapatokat a robotolimpián. Az első évben a sor végén végeztünk, a másodikban a középmezőnyben. Most összesen négy csapattal készültünk, de csak ez az egy jutott be a döntőbe. Ott viszont kiemelkedően szerepelt – mondta Gieth Zoltán felkészítő tanár, aki szakkörén szeptemberben kezdte meg a gyerekek felkészítését.

Mivel az idei tanévre kaptuk meg a legórobot versenykészletet, januárig az alapokat tanultuk: ismerkedtünk a szenzorokkal, programozási eljárásokkal. Télen érkezett meg a versenykiírás, azóta tudatosan erre készültünk – folytatta.

Ebben a kategóriában a gyerekeknek előre meghatározott feladatokra kellett robotjukat beprogramozni.

A füvet le kellett nyírnia, a gyomot össze kellett gyűjtenie és elszállítania, a katicabogarakat pedig egyik helyről a másikra átszállítania. Azt azonban előre nem tudtuk, mit hol helyeznek majd el a pályán, vagyis a robotnak szín alapján különbséget kellett tudnia tenni a tárgyak között – mondta a feladatról Gieth Zoltán.

A zákányszékiek egyébként nehezített helyzetben voltak, mert csak egy szettjük volt, és mivel a 4 csapat két külön kategóriában indult, nem tudtak együtt gyakorolni. Kénytelenek voltak tehát a szettet megfelezni. Így ez a csapat az első fordulón úgy vett részt, hogy csak a fél pályát tudták megépíteni.

Hatalmas meglepetés volt, hogy így is továbbjutottak, de ezt követően már az ő rendelkezésükre állt a teljes szett – mosolygott a felkészítő tanár.

A sikeres csapat két tagja a negyedikes Kispál Kamilla és az ötödikes Flekenstein Eszter Molli volt. A lányok mindent meg is tettek ezért: a heti két szakkör mellett az összes többi napon is bejártak az iskolába gyakorolni, sőt a nyári szünet első felét is erre áldozták fel.

A programozás azért elég nehéz, sokat kell benne számolni – árulta el Kamilla. Tanára hozzátette: negatív számokat, tizedes törteket és a szögeket is ismerni kell hozzá, ezeket azonban a kislány csak jövőre tanulja majd. Így először ezekkel is meg kellett ismerkednie ahhoz, hogy eredményesek lehessenek.

A döntő első napján a versenyzőknek annyi volt a feladatuk, hogy az előre beprogramozott robotjukkal minél kevesebb hibaponttal végigmenjenek a pályán. A második napi extra feladatban azonban helyben, 3 óra alatt kellett a megadott feladatra programot írniuk.

Volt, amikor ideges voltam, mert azt hittem, nem sikerül, de végül összehoztuk – mesélt a döntőn szerzett élményeiről Eszter. A lányok az érem mellé egy ajándékcsomagot kaptak az eredményes szereplésükért, felkészítő tanáruk pedig rengeteg új ötletet gyűjtött össze, amiket a jövő évi csapatok felkészítésében hasznosít majd.