Lezárult a jelentkezési időszak a Délmagyarország és a delmagyar.hu közös, Szín5-ös elnevezésű pályázatára, amelyben Csongrád-Csanád kitűnő tanulóit kerestük, az elmúlt tanévet kitűnő bizonyítvánnyal záró tanulók jelentkezését vártuk. A kiírásra július 6-án 14 óráig lehetett jelentkezni, és örömmel tapasztaltuk, hogy idén is megannyi jelentkezés érkezett, közel 150 diákról küldtek be a büszke szülők, nagyszülők fotót és szín5-ös bizonyítványt. Természetesen a megye minden városából érkezett nevezés, de például Felgyőről, Tiszaszigetről, Fábiánsebestyénről, Kiszomborról és Ásotthalomról is jelentkeztek kitűnő t​anulók és szüleik felhívásunkra. Tapasztalataink szerint idén is sok családban több gyermek is kitűnő eredménnyel büszkélkedhet, sőt van, ahonnan ikrek nevezését kaptuk meg. Mivel népszerű pályázatunk már évek óta fut, sok gyereket már ismerősként köszönthetünk újra és újra, ők azok, akik minden évben szín5-ös bizonyítvánnyal örvendeztetik meg családjukat. Ez is bizonyítja, hogy felső tagozaton sem lehetetlen a hibátlan teljesítmény – igaz, a nevezők többsége valóban alsó tagozatos kisdiák.

A játékban való részvétel feltétele az volt, hogy a szülő a delmagyar.hu/szinotos oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse, és gyermekéről, illetve a gyermek bizonyítványáról készített fotót a szülői beleegyező nyilatkozattal együtt feltöltse. Örömmel láttuk, hogy idén is volt, aki olyan büszke volt lánya vagy fia teljesítményére, hogy még az oklevelet is lefotózta, ez azonban nem volt előírás. Azokat a gyerekeket fogjuk bemutatni, akiknek bizonyítványukban csupa ötös (jeles, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva a szüleik segítségével jelentkeztek felhívásunkra. A jelentkezések feldolgozását megkezdtük. Köszönjük a beküldéseket minden résztvevőnek, szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz! Csongrád-Csanád megye kitűnő tanulóit július 11. után megtekinthetik a Délmagyarországban, amelyben több részletben közöljük majd a kitűnő diákok tablóit.