A képviselő-testület most egy fiatal, széles látókörű hölggyel bővült, biztos vagyok benne, hogy sok területen tudja majd kamatoztatni a tudását a település fejlődése érdekében. Ha valaki egy adott szakterülethez jobban ért, az természetesen segíti az egész képviselő testület és a bizottságok munkáját, döntéseit. – mondta el lapunknak az ülést követően Drimba Tibor.

Hozzátette, minden képviselőnek számít a véleményére, Maroslelén eddig is jól együtt tudott működni a testület, még ha alkalmanként voltak is kisebb súrlódások, az is előrébb vitte a munkát.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy Bozsó Boglárka számára nem lesz teljesen ismeretlen a képviselői munka, mert édesanyja is hosszú ideig volt korábban tagja a testületnek, sőt, volt alpolgármestere is a településnek. Drimba Tibor a testületi ülés után tájékoztatta az új önkormányzati képviselőt az elmúlt két és fél évben elvégzett munka részleteiről is, hogy minél hamarabb be tudjon illeszkedni a képviselő testületbe.

Változás történt Maroslele alpolgármesterének személyét illetően is, a tisztséget eddig betöltő Schulcz János ugyanis még június elején nyújtotta be lemondását, amely a hónap végével lépett hatályba. Döntését azzal indokolta, hogy az alpolgármesterséget már nem tudja összeegyeztetni másik munkájával és magánéletével. Schulz János, aki a keddi rendkívüli testületi ülésen nem vett részt, az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. A képviselő-testület a helyére egyhangú szavazással Vinczéné Faragó Anikót választotta meg – tájékoztatta lapunkat Drimba Tibor polgármester.