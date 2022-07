Július elseje óta Csongrád-Csanád megye kormányablakaiban is az új, 4 betűből és 3 számból álló rendszámtáblákat lehet igényelni. A változásra azért volt szükség, mert a korábbi, 3 betűből és 3 számból álló rendszámtáblák sorozatgyártása a végét járta.

Nem kell azonban aggódnia azoknak, akik a 2022. június 30. előtti rendszámtáblával rendelkeznek, azokat ugyanis a jármű élete végéig lehet használni, nem kell új típusúra cserélni.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kormányablak osztályát vezető Csányi Zsolt lapunknak elmondta, a legelső új típusú rendszám az AA-AA-001 volt, azonban a sorozatgyártás nem az ABC szerint történik majd, ugyanis a kétjegyű mássalhangzókat – például cs, sz, gy – nem lehet használni, valamint az első két betű csakis két magánhangzó vagy két mássalhangzó lehet. Vélhetően így szeretnék elkerülni azt, hogy a magyar nyelvben használt bármely szó valakinek a rendszámtábláján szerepeljen – tette hozzá.

Fotó: Török János

Továbbá TX és CD, vagyis a taxikat és a diplomáciai autókat megillető, az OT, vagyis a muzeális járműveket jelölő táblákat sem adják ki akárkinek. De ilyen kombináció még: az MA – Országos Mentőszolgálat, a HA – Magyar Honvédség, az NA – Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az RA – Magyar Rendőrség és a BA – büntetés-végrehajtási szervezet.

Az osztályvezető szerint a 4 betű és 3 szám kombinációnak jóval nagyobb a variációs lehetősége, így sokkal hosszabb távon gyárthatók majd az új típusú rendszámok, mint a ’80-as évek elején bevezetett 3 betűs, 3 számos táblák.

Megjegyezte, azonban nemcsak két,- hanem akár háromféle magyar rendszámot is láthatunk az utakon, ugyanis még mindig vannak olyan autók, amelyek az 1980-as évek előtt használt rendszámokkal rendelkeznek.

Kérdésünkre elárulta, a megyében nem túl gyakori, hogy valaki egyedi rendszámot igényel, de időnként előfordul, így már az idén július elsejétől használt rendszámból is készül egyéni. Beszámolt arról is, hogy hatalmas roham nem volt a szegedi járásban az új táblákért, de az autókereskedők és ügyfeleik inkább vártak néhány napot a forgalomba helyezéssel, hogy már az új típusú rendszámot kapja a jármű.

Csányi Zsolt kiemelte, fontos tudni, hogy a korábban használt P, Z és E betűs ideiglenes rendszámok megszűntek, mostantól minden ilyen esetben I betűs rendszámot kap a gépjármű. Csak az ideiglenes forgalomban tartási engedélyéből derül majd ki, hogy az próbarendszám, esetleg 30 napig érvényes kiviteli rendszám, vagy 6 hónapig érvényes azonosító, amit azok a járművek kapnak meg, amelyek forgalomba helyezése akadályba ütközött, de az féléven belül megoldódik.

Szintén fontos tudnia a gépjármű-tulajdonosoknak, hogy idén júliustól a szélvédőre felhelyezendő regisztrációs matricák is átalakultak, azokon most már nemcsak a magyarországi grafika szerepel, hanem egy QR-kód is.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. beszámolója szerint egyébként az utolsó, 3 betűs 3 számos rendszám a THW-647 volt, amely a Közlekedési Múzeumba kerül, ahogyan a legelső 4 betűs, 3 számos is, vagyis az AA-AA-001 is.