Öt évre kapott vezetői megbízatást Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara dékánja, aki szerdai sajtótájékoztatóján az előző ciklusát értékelte, illetve beszélt a következő öt év terveiről is.

Nem volt könnyű az előző három év, ennek ellenére is pozitív időszakként értékelhetjük. A Covid-19 idején át kellett állnunk online oktatára. Nemrég Mongóliából érkezett hozzánk egy delegáció, velük is kiértékeltük ezt a helyzetet – mondta Mikó Edit.

A nehézségek dacára is fejlődtek, a kényszer szülte helyzetből új képzési formát is kialakítottak, amelyet beépítettek a szakmérnök képzésbe. A szak hallgatói ugyanis a munka világából érkeznek, így ők az elméleti képzést hozzáigazíthatják a munkájukhoz. Új alapképzési szakot is akkreditáltak agrár- és üzleti digitalizáció néven, amelyet szeptembertől vezetnek be.

Az elmúlt években a vásárhelyi kar hazai- és külföldi agráregyetemekkel alakított ki kapcsolatot, jó együttműködést ápolnak ki a hazai agrárszakképző centrumokkal is. Az SZTE MGK munkatársai közül többen tudományos fokozatot szereztek, doktorálnak, illetve jelenleg is végzik ez irányú tanulmányaikat.

Mikó Edit bejelentette, a következő öt év egyik kiemelt feladata a kutatási területek megújítása lesz. A legfontosabb kérdés az, hogy miként tud a mezőgazdaság a klímaváltozáshoz alkalmazkodni.