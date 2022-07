A rezsicsökkentéssel kapcsolatos változások hírére megindult a roham a tűzifáért. Vannak, akik a gázszámlájuk csökkentése miatt alternatív fűtési lehetőségben gondolkodnak, és kazánt vesznek, vagy újra beüzemelik majd a télen a meglévő kályhájukat, kandallójukat, ehhez pedig kell a fa. Mások, akik eddig is fával fűtöttek, most megijedtek, hogy nekik már nem jut tüzelő. Akik már beszerezték a télre szükséges fűtőanyagot, most tartalékot képeznének a sajtóban megjelent hírek hallatára. A folyamat tehát öngerjesztő.

Nagy az érdeklődés a tű­­zifa iránt. Még így is, hogy mi most éppen szabadságon vagyunk, folyamatosan keresik a fát – mondta Maczelka Tibor Tüzép-tulajdonos.

Az ellátás kissé akadozik Románia felől. Emelkedtek a ki­­termelési és a fuvarköltségek is, ezért a fa ára is drágább lett. A megnövekedett kereslet pedig újabb árfelhajtó tényező. Míg régebben a vásárlók rönkben vagy kugliban kérték a fát, mára mindenki inkább konyhakészet szeretne. Ez tovább emeli az árat. Hogy a mázsánkénti árak hol állnak majd meg, azt egyelőre megjósolni sem lehet, mert a beszállítók szinte hétről hétre emelnek – tette hozzá Maczelka Tibor, akinek a vevőkörét elsősorban a régi, megszokott vá­sárlók teszik ki.

Sokan már megvették a tüzelőt, de most – a rezsiárral kapcsolatos hírek miatt – még tartalékolni is szeretnének, mert hallották, hogy roham indult a tűzifáért – hangsúlyozta a Tüzép-tulajdonos.

Amióta megtörtént a bejelentés, többszörösére növekedett az igény egy normál évhez ké­­pest – tudtuk meg Makán Mihálytól.

Elmondta, elvileg egyébként is most van a szezonja a tüzelővásárlásnak, hiszen a fűtési szezonig még sokat száradhat a fa. A régi vevőkör mellé azonban most jöttek szép számmal újak is. Van fájuk, de egyre nagyobb az igény, amit ki kell elégíteni. Több helyről rendeli a fát, a szállítmány pedig 3-4 hónap múlva érkezik. Van olyan be­szállítója, aki idén még nem hozott fát.

Tömegesen jelentkeznek nálunk fáért, úgy, hogy most, nyáron szüneteltetjük az eladást. Nem is hirdetem sehol, de a telefonszámomat kézről kézre adják. Sokan jelzik is, hogy kitől kapták meg a számom – ezt már Ozgyin Mihály mondta, aki most méri fel a szokásos beszerzési forrásait.

Szeptemberre tervezi a faárusítás kezdetét, de hogy milyen áron, azt még ő sem tudja. Hangsúlyozta, a fakereskedéssel kapcsolatos bürokráciát csökkenteni kellene. A piacot az elmúlt 10 évben letisztították, most életszerűvé kellene tenni az akkor meghozott szabályozást.

A tűzifa ára mázsánként je­­lenleg 5400 és 6500 forint között mozog a piacon.