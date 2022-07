A táborparancsnok elmondta, az ébresztő után minden nap sportolnak is, tegnap pedig egy új sportággal, a kick-boksszal is megismerkedtek a diákok. A szintén katonai szolgálatot teljesítő Nagy Rita utánpótlás kick-boksz világbajnoktól az alapütéseket is elsajátíthatták.

Baranyai Erika Piros közölte, a táborral az a céljuk, hogy közelebb hozzák a civil lakossághoz a katonaságot, és megismertessék a gyerekekkel a katonai szolgálat előnyeit. Ezen felül a célok között szerepel a fiatalok egyéni fejlődése, a csoporton belüli összetartozás erősítése is közös élményeken keresztül, legyen szó akár paintball lövészetről, akadálypálya versenyről vagy erdei menetgyakorlatról.

A tábor ma zárul, akkor a szülőknek bemutatót tartanak arról, hogy mi mindent tanultak, milyen fegyelmezett fiúvá, lánnyá váltak Tiszaszigeten.