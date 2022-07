Befejeződött a Szegedi Tudományegyetem új Biobank épületének műszaki átvétele, a tárolóberendezések, biobanki kiszolgáló technológia, az épületfelügyeleti és a folyamatszabályozó rendszerek üzembe helyezése egyaránt. Az épület néhány hónapon belül készen áll az első minták fogadására.

A modern, félautomata biobanki tárolórendszert a Spartacus Rák Alapítvány felajánlásából kaptuk, amelyet 2019-ben hoztak létre a magyarországi rákkutatás támogatására – mondta el Dr. Veréb Zoltán, a Biobank kialakításáért felelős szakmai vezető.

Dr. Veréb Zoltán hozzátette: a tárolórendszer működtetéséhez egy új épületet alakítottak ki. A műszerek programozása a közelmúltban fejeződött be. A jelenlegi rendszer adatai alapján 1 millió 800 ezer minta fér el benne, ez a szám azonban a tárolócsövek méretétől függően változhat, akár 3 millióra is növelhető – a cél idővel ez. A minták elsősorban az SZTE SZAKK egységeiből érkeznek be, de külsős – hazai és nemzetközi - partnerekkel folytatott projektek keretében is fogadnak majd.

A tárolórendszerek üzembehelyezéséért John Les Corps, a LiCONiC UK munkatársa felelt.

Az ilyen és ehhez hasonló eszközök nagy része Kínában, Ausztráliában, vagy Indiában található. Angol bázissal rendelkező cégként a magyar projektben számunkra az volt az egyedi, hogy egy viszonylag nagy egységet kellett az Egyesült Királyságból Magyarországra telepítenünk – erre korábban még nem volt példa. A legpozitívabb visszajelzés pedig nem más, mint látni, ahogyan a rendszer feláll és megfelelően működik – hallottuk John Les Corps-tól, aki elmondta, hogy az összeszerelési folyamatot a koronavírus-járvány megakasztotta, az első hullám ugyanis rögtön az eszköz Szegedre szállítása után tört ki.

A legnagyobb élmény számunkra a szegedi stáb lelkesedése és a projekt iránti elkötelezettsége volt. A legtöbb esetben nem szavaznak túl sok bizalmat a Biobankoknak, viszont a szegedi kollégák már a kezdettől fogva a hatékony megvalósításra törekedtek, amely példamutató és pozitív volt a számunkra, a többi országban Biobankot működtető csapathoz képest. Amikor először idejöttünk, egy elhagyatott hangárépület fogadott bennünket, az itteni kollégák fejében, viszont már egy kész kép élt a végeredményről. Az átalakulás lenyűgöző, az eredmény pedig az egyik legjobb Biobank, amelyet valaha láttam. Az idetelepített laborok, és az infrastrukturális közeg is ideális – ismertette a szakértő.

Balról jobbra: Dr. Veréb Zoltán, Tony Kelly, John Les Corps. Fotó: Sahin-Tóth István

John Les Corps kiemelte: a Biobankban végzett munka óriási felelősséggel jár, hiszen a hely minták millióit fogja tárolni, de a szegedi arra hivatott, hogy a benne elhelyezett minták biztonságát, mozgatását és láthatóságát garantálja. Mindez azonban csak akkor válik igazán értékessé, ha az elhelyezett mintát kiveszik és használják, nem csak folyamatosan tárolják.

John Les Corps és kollégája, Tony Kelly a tárolórendszer installálása, programozása és kalibrálása mellett a használatát és a működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is bemutatta a szegedi biobanki csapatnak.

A robotizált biobankolás egy új dolog Magyarországon, viszont Európa többi országában - különösen az Egyesült Királyságban -, már 10 éve befutott. Hamarosan Szegeden is olyan sikerek születhetnek, mint a környező országokban – fogalmazott Tony Kelly.