Helyi közélet 55 perce

Harmincnégy évet kaptak az embercsempészek

Mivel szinte minden nap elkapnak a megyében egy-egy embercsempészt, és velük is a jogszabályok szerint kell eljárni, megszaporodtak az ügyészségi eljárások. Ahogy egyébként a bírósági ügyek is. A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség most elárulta, hogy mennyi ilyen ügyük volt a múlt hónapban.

Suki Zoltán Suki Zoltán

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség illetékességi területén működő járási ügyészsége júliusban összesen 23 ügyben emeltek vádat embercsempészettel kapcsolatos bűnügyekben – közölte szerdán a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Hozzátették, hogy 11 ügyben állították bíróság elé embercsempészés elkövetőit. Az ügyekben több mint 450 illegális határsértőnek nyújtottak segítséget az államhatár tiltott átlépéséhez. A járási ügyészségek 26 emberre embercsempészés miatt 2-8 évig terjedő szabadságvesztést kértek a vádiratukban. További 4 vádlottat a csempészett személy sanyargatásával elkövetett embercsempészéssel vádolnak, melyet a törvény 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethet. Az ügyek egy részében már ítéletet is hozott a bíróság. A gyorsított eljárásban bíróság elé állított embercsempészek közül tíz vádlottat az államhatár átlépéséhez több embernek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt, míg egy embert a csempészett személy sanyargatásával elkövetett minősített embercsempészettel vádolt meg a Szegedi Járási Ügyészség. Tárgyalásain a Szegedi Járásbíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki, és velük szemben első fokon 2 év 6 hónap, illetve 4 év 6 hónap közötti büntetéseket szabott ki. Nem jogerős ítéleteiben a bíróság összesen 34 évnyi börtönt szabott ki ezen embercsempészekkel szemben. Az ügyészséghez hasonlóan sok dolguk van a bíróságoknak is, ugyanis ott döntenek az elfogott embercsempészek letartóztatásáról. Ilyenből pedig szinte minden napra jut egy.



