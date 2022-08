Megírtuk: Kübekházán a határátkelő csak belépésre használható 18 óráig, hogy ezzel is gyorsítsák a forgalmat. A szerb határszakaszon ugyanis, mint kollégánk is tapasztalta Horgosnál, hosszú sorok alakultak ki a Magyarországra belépő oldalon. A rendőrség határinfója szerint Röszkénél az autópálya- és a közúti határátkelőnél is két órát kell várakozni személyautóval, az autópálya-határátkelőn a teherautók három órát is állhatnak. Ásotthalomnál szintén 2 óra a várakozás a belépő oldalon, Kübekházánál már csak egy, ugyanez érvényes Tiszaszigetre is.

Hangsúlyozzák: az adatok tapasztalati úton megállapítottak és tájékoztató jellegűek. A tényleges várakozási idő az ellenőrzött személyek állampolgársági összetételétől, az átléptetett személyek, járművek és a foganatosított rendőri és egyéb hatósági intézkedések számától függően változhat.

A román határszakaszon szintén két órát kell várni a belépésre a csanádpalotai autópálya-határátkelőnél.