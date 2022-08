A polgárháborúnak békével lehet véget vetni

– Semmiképpen nem revans. Pedig ahogy a vicc mondja, igény, az volna rá. Sokan a szememre hányták, hogy miért kötök tűzszünetet egy olyan politika megtestesítőjével, aki minket, ha tehette volna, szemrebbenés nélkül akasztott, kiátkozott volna, vagy száműzött volna a saját közösségünkből. A város közössége anyagilag és erkölcsileg is meggyengült állapotban van ahhoz, hogy most mindazok, akik képesek lennének tenni érte, megengedhessék maguknak a kisstílű visszavágást. A város sebeire kell koncentrálnunk, nem a sajátunkra. A gyógyuláshoz azokra is szükségünk van, akiket 4 éve még meg lehetett téveszteni, fel lehetett hergelni és egymás ellen uszítani. A polgárháborúnak csak békével lehet véget vetni. A békét pedig mindig a győztesnek kell megteremteni. Vissza kell hozni a város életébe az összjáték kultúráját. Azért mi sem vagyunk teljesen hülyék, a tűzszünet nem jelent fegyverletételt

– fogalmazott Lázár János.

A miniszter azt is mondta, 2024-ben a bukott emberre nem bízhatják a vásárhelyiek a városuk sorsát. Olyan alternatívát kell a Fidesznek állítania, amely mindenki számára előrelépés, gyarapodást kínáló jövőkép.

Több évtizede dolgoznak Vásárhelyért

Lázár János beszéde után átadták a Boldog Gizella-díjakat.

Fogarassy Judit táncművész, balettmester, koreográfus 1951-ben született Sátoraljaújhelyen. Hároméves korában került Hódmezővásárhelyre. Felsőfokú tanulmányait az Amerikai Egyesült Államokban végezte. 1980-ban tért haza Magyarországra, ahol az Állami Balett Intézet pedagógus tagozatán klasszikus balettmesteri képesítést szerzett. 42 éve Hódmezővásárhelyen dolgozik táncpedagógusként és koreográfusként.

Návay Sándor szobrászművész 1955-ben született Hódmezővásárhelyen. A főiskola elvégzése után a különböző lehetőségek ellenére, a szíve visszahúzta szülővárosába. Szobraival, kisplasztikáival rendszeresen részt vett hazai és nemzetközi kiállításokon, biennálékon, alkotásait jól ismerik a vásárhelyiek.