Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa azt tanácsolta, hogy mindenki ragtapasszal, fájdalomcsillapítóval, szemcseppel, valamint a rendszeresen szedett gyógyszereivel érkezzen a fesztiválra. Mint mondta, jellemző, hogy a cipő által feltört láb ellátásában kell segíteniük, de az is gyakori, hogy por tapad valakinek a kontaktlencséjére, ezért fontos az előbbiekben említett dolgokat betenni a táskába.

Kérdésünkre elmondta, péntek este 8 óráig 36 személyt láttak el a SZIN-en, ebből 31 esetben a helyszínen megoldódott a probléma, 5 főt azonban kórházba kellett szállítaniuk. Az ittas fesztiválozók mellett mellkasi fájdalomra panaszkodó, valamint szívritmuszavarral küzdő személyt is elláttak.

A mentőtiszt beszámolt arról is, hogy a helyszínen 24 órában jelen van egy rohamkocsi, valamint egy gyalogőr is, aki a tömegben, a színpadok környékén található meg egészségkárosodás esetén. Éjszakára egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi is érkezik a Partfürdőre, ahol így összesen kilenc életmentő dolgozik egyszerre.

A mentőket a Borsodi Nagyszínpad mellett, a Fonó és a bp Nagyszínpad közötti út mentén, valamint a VIP bejáratnál találják meg a SZIN-ezők.