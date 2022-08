Változik szeptember elsejétől a szegedi tömegközlekedés menetrendje. A városi közlekedési cég közleményében azt írta, hogy ismét végig jár a 4-es villamos Tarján és Kecskés között. A 3-as vonalon munkanapokon az alacsonypadlós járatok a korábbi 18 óra helyett 21 óráig közlekednek. A 2-es vonalon pedig az indulási időpontokat összehangolták a tramtrain menetrendjével. Fontos változás az is, hogy csütörtöktől nagyobb villamosokat állítanak forgalomba, vagyis olyanokat, amelyeken több utas is elfér.

Sűrűben közlekednek holnaptól a 8-as, 9-es, 10-es, és 19 trolik is, és továbbra is üzemel az újonnan létrejött 6-os vonal, valamint a 9-es trolibusz Bakay Nándor utcai új útvonala is megmarad.

Az mindenképpen jó hír, hogy gyakrabban indulnak a járatok, az viszont nem, hogy mostantól többet kell fizetni a tömegközlekedésért. Az általános havibérlet szeptember 1-től nyolcezer, január elsejétől 8 ezer 800 forintba kerül majd. Hasonlóan drágul a tanulóbérlet is, azért a szülőknek a korábbi 4 ezer forint helyett már 4 ezer 800 forintot kell fizetniük. Az előre megváltott menetjegy ára 320 forintról 390-re emelkedik. A járműveken elektronikusan vásárolt jegyekért is többet kell fizetni, a korábbi 370 helyett 450 forintot kérnek szeptembertől.

Bevezetik viszont a 60 perces jegyet. Ezzel egy órán belül akár át is lehet majd szállni egyik járműről a másikra. De lesz egy úgynevezett 5/30-as napijegy csomag, ami azt jelenti, hogy harminc napon belül el kell használni az öt jegyből álló csomagot. Lesz kedvezményes csoportos tanuló 24 órás jegy is.