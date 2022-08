Átírta a hódmezővásárhelyi Szent István napok forgatókönyvét az időjárás. Az eső miatt az önkormányzati műsor kissé megváltozott. Lesznek programok, amik elmaradnak, másokat pedig új helyszínre visznek.

Augusztus 20-án, szombaton 19.30-tól a Musical gálát a művelődési házban rendezik meg. Ugyanitt zenél 21.30-tól a Black Five zenekar is. Az Atilla fiai társulat és Varga Miklós, a PopArt, a Hódmezővásárhelyi Koncerfúvós Zenekar és a Crystal Dance Club valamint a Csiga Duó zenekar előadásaival későbbi időpontokban találkozhatnak a vásárhelyiek.

Vasárnap is elmarad a meghirdetett programok nagy része, például a délelőtti hajó játszóelem átadó ünnepség, amit majd jó időben rendeznek meg. A Gasztroudvart sem rendezik meg, a kóstolókat készítő csapatok nagy részével a szeptember 10-11-ei Ízök fesztiválján találkozhatnak a vásárhelyiek. A No Sugar, a Hooligans, Sztojka Máté, Hegedűs József és a Suhancok trió táncegyüttes is későbbi időpontban lép majd fel.

Ami viszont nem marad el, az Nagy Bandó András műsora, vasárnap 17 órától a művelődési házban, 19 órakor pedig a Romano Glaszo is ott lép színpadra.