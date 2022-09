Az ellenzéki portálnak azt nyilatkozta az alpolgármester, hogy a magas energiaárak miatt felmerült a 2006-ban átadott Emlékpont átmeneti bezárása.

Az önkormányzat intézményei mintegy 25 önálló telephelyen működnek. Ezek többsége óvoda és bölcsőde, de van köztük könyvtár, művelődési ház, ifjúsági klub, múzeum és képzőművészeti galéria is. Elképzelhető, hogy összevonnak bölcsődei és óvodai csoportokat, ennek lehetőségét is vizsgálják még

– írta a Telex. Szabó János azt nyilatkozta, hogy a fűtési idényben korlátozzák, maximum hány fok lehet az intézményekben, a meleg víz esetében egyelőre nem terveznek ilyesmit. A díszkivilágítás időtartamát is lerövidítik.

Azt még nem tudják, hogy mennyivel nő az idén az önkormányzat fenntartásában működő intézmények energiaköltsége, mivel nincs még szerződésük gázra és áramra – jegyezte meg a portál.

Szabó János azt is mondta, Hódmezővásárhely viszonylag jó helyzetben van, mert a városnak vannak pénzügyi tartalékai. Igyekeznek felgyorsítani a különböző energetikai fejlesztéseket. A városháza tornyának hamarosan kezdődő felújításánál például napelemes LED-lámpákkal oldják meg a világítást, az egyik bölcsődében pedig most kezdenek fűtés-korszerűsítésbe. Az önkormányzati intézmények egy részét már korábban átállították termálvíz-hőenergiára, a terv egyébként az, hogy később óvodákat és bölcsődéket is bekötnek a termálvizes fűtési hálózatba.